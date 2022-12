Presi gli ultimi due evasi del Beccaria di Milano

Sono stati arrestati oggi gli ultimi due ragazzi evasi dall'istituto minorile Beccaria la notte di Natale. Lo confermano fonti del ministero.

I due arrestati hanno 17 e 18 anni e per questo motivo il primo è stato accompagnato al Beccaria mentre il secondo attende il processo per direttissima e poi andrà in un penitenziario per maggiorenni.

Entrambi sono stati catturati a Triuggio (Monza e Brianza) dagli uomini del Nucleo Investigativo della Polizia penitenziaria di Milano, che era sulle loro tracce.

Il quinto evaso, un ragazzo di 19 anni, si era presentato ieri sera in Questura dove è stato arrestato per evasione dai poliziotti della Squadra Mobile. L'autorità giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima. Il ragazzo che si è costituito ieri è il più grande dei sette evasi il giorno di Natale dal carcere minorile 'Cesare Beccaria'. Il 19enne è un italiano residente in provincia di Como, accusato di maltrattamenti in famiglia, che già in passato era scappato da alcune comunità.