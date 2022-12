Siracusa, fermato per un controllo a Ortigia gli trovano la cocaina

Nella serata di ieri, agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato un uomo di 44 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, a seguito di controllo su strada in un vicolo di Ortigia, è stato trovato alla guida di un motociclo sprovvisto di patente di guida e di copertura assicurativa.

Inoltre, nel corso della perquisizione, lo stesso è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.

Il prosieguo della perquisizione, effettuata nelle abitazioni nella disponibilità dell’arrestato, ha permesso di rinvenire materiale per il confezionamento e la somma di 1.000 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle incombenze di rito, lo spacciatore, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.