Noto, mette in vendita una mountain . bile ma viene truffato on line

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 44 anni, residente in provincia di Mantova, per il reato di truffa. Nel mese di ottobre, un uomo, residente a Noto, metteva in vendita una mountain bike, inserendo l’annuncio on line nella piattaforma di un noto social network.

Dopo alcuni giorni, la vittima veniva contattata da un utente di nazionalità francese, residente in Costa D’Avorio per motivi di lavoro, il quale si impegnava ad acquistare la bicicletta per 2000 euro, fatta eccezione per le spese d’imposta di 250 euro che il venditore avrebbe dovuto corrispondere prima di ricevere la somma pattuita per la vendita.

Pagate le spese, tuttavia, il venditore non riceveva alcunché capendo d’essere stato truffato.

Sporta denuncia in Commissariato, le indagini svolte dagli investigatori permettevano di risalire al colpevole della truffa che è stato pertanto denunciato