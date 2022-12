Cocaina, 'fumo' e crack: arrestato spacciatore a San Giovanni Galermo

Nel corso della mattina di ieri personale delle Volanti in servizio di controllo del territorio nel quartiere di San Giovanni Galermo, in transito per via Capo Passero, notava da lontano l’atteggiamento sospetto di un uomo che, guardingo, si avvicinava ad alcune macchine. Pertanto gli Agenti decidevano di procedere al controllo avvicinandosi in direzione dell’uomo che, alla vista della Volante, con mossa repentina tentava di disfarsi di un marsupio. L’uomo veniva subito bloccato ed il marsupio recuperato. Da un primo controllo effettuato, all’interno del marsupio venivano rinvenuti diversi involucri di sostanza stupefacente di vario tipo, marijuana, cocaina e crack ed un bilancino elettronico di precisione.

Dal momento che l’uomo era stato notato entrare ed uscire dall’androne di uno stabile nelle immediate vicinanze, gli agenti procedevano ad ispezionare tale luogo, rinvenendo una busta di plastica con numerosissimi altri involucri contenenti la medesima tipologia di sostanza stupefacente che si trovava all’interno del marsupio, e altri due bilancini di precisione. Il fermato si assumeva la paternità di tutto quanto rinvenuto che veniva opportunamente sequestrato; per tale motivo veniva arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Successivamente si procedeva anche ad effettuare una perquisizione presso il domicilio dell’arrestato, rinvenendo diverse confezioni di bustine in cellophane, le stesse utilizzate per confezionare le diverse dosi di stupefacente. Tutto il materiale da confezionamento veniva sottoposto a sequestro. Dell’avvenuto arresto dell’uomo veniva data notizia al PM di turno che disponeva di sottoporre il soggetto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della convalida innanzi al GIP.