Agguato a Siracusa in corso Timoleonte, 38enne ferito a colpi di pistola

Un uomo di 38 anni, siracusano, è rimasto vittima di un agguato a colpi d'arma da fuoco. La vittima, intorno alla mezzanotte, è stata centrata alle gambe e si è reso necessario il suo trasferimento al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa.

È ricoverato ma secondo fonti mediche non sarebbe in pericolo di vita. L'agguato si è verificato nella serata di ieri in corso Timoleonte, alla Borgata, e sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza dell'area.

Il 38enne ha dei precedenti penali, per cui gli inquirenti non escludono che si tratti di una spedizione punitiva nell'ambito di un regolamento di conti tra bande ma è presa in considerazione anche la pista di un avvertimento maturato nella sfera privata della vittima.