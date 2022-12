Ragusa Ibla, a San Vincenzo Ferreri il concerto di Mirko Sollima con le campane tibetane

Un bagno sonoro dal potere rigenerante e purificante in occasione del Capodanno. E’ l’evento promosso all’interno del festival “La porta dei sogni”, in corso a Ragusa, e in programma il primo gennaio alle ore 20 all’auditorium San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla. Un particolarissimo concerto insieme all’artista Mirko Sollima, uno spettacolo caratterizzato dal suono delle campane tibetane, sintonizzato con le vibrazioni planetarie, che aiuta a risvegliare la consapevolezza interiore e a favorire il totale rilassamento, ristabilendo le frequenze corporee naturali. In questo modo il Capodanno diventa anche un momento di cura e di benessere per il corpo e per la mente. Il festival prosegue poi con altri appuntamenti nel nuovo anno, tra cui quello con lo scrittore Paolo Borzacchiello, il 4 gennaio ore 19,30 per la prima volta a Ragusa per presentare il libro “Forse sei già felice e non lo sai” e il 5 gennaio il concerto, tra cunti e canti, di Roberta Gionfriddo e Maurizio Battista.