Pallamano, serie B Drago: l'Handball Social Club Scicli si prepara ad affrontare la Coppa Sicilia

Il campionato di pallamano di serie B “Drago è arrivato alla prima giornata di ritorno e adesso vive la sosta per le festività di fine anno e tornerà in campo come da calendario il 14 gennaio 2023 per le gare della seconda giornata di ritorno. L’Asd Handball Scicli Social Club dopo l’ultima gara dell’anno (17 dicembre) che l’ha vista vittoriosa sul campo del Girgenti non si è fermata, anzi ha lavorato con intensità effettuando due allenamenti settimanali con attenzione rivolta all’appendice riguardante la Coppa Sicilia, che si svolgerà ad Alcamo, domenica 8 gennaio 2023. Saranno le prime quattro squadre classificate al giro di boa ad affrontarsi: As Impianti Aetna Mascalucia, Handball Scicli Social Club, Alcamo e Pallamano Marsala.

Il capitano dell'Handball Scicli, Gaetano Ciavorella, parla della sua notevole esperienza malgrado la giovane età. "La mia passione per la pallamano nasce all’età di 13 anni - afferma - conoscevo già la pallamano grazie a mio padre e mia madre poiché praticavano questa disciplina. Mi sono avvicinato alla pallamano anche grazie a Luca e Enrico tramite un progetto che svolgevano a scuola. Ho giocato in diverse squadre: con lAretusa di Siracusa nell’Under 17 e, poi, in A2 con la squadra di Ragusa, nella stagione 2021/2022. Secondo un mio punto di vista un ragazzo dovrebbe scegliere la pallamano perché è uno sport stupendo, tattico, veloce e soprattutto di gruppo. La pallamano ti forma completamente in ogni aspetto del tuo corpo, sia fisico che mentale. Ho giocato sia a calcio che a basket ma nessuna delle due discipline è riuscita a darmi quello che mi sta dando la pallamano in questo momento””. E sul ruolo di capitano ha le idee chiare. "Io nella squadra sono uno degli atleti più piccoli. Il Presidente e l’allenatore hanno deciso di darmi questa responsabilità e l’ho accettata volentieri. Fare il capitano in una squadra è il ruolo più importante. Pian piano sto migliorando su come gestire tutto il gruppo e questo ruolo si sta rivelando anche molto impegnativo”.