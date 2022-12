Botti di fine anno vietati, a Siracusa sequestrati oltre 50 chili di esplosivi: due arresti

Nella giornata di venerdì, nell’ambito di appositi servizi di contrasto alla vendita illegale di materiali esplosivi ed artifizi pirotecnici illegalmente detenuti, agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 36 anni per avere detenuto materiale esplosivo di natura illegale e per ricettazione dello stesso materiale.

L’uomo, a conclusione di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 34 candelotti esplosivi (del peso netto di oltre due chili) nascosti in un deposito. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Nell’ambito dei medesimi servizi, gli agenti della Mobile hanno arrestato un giovane di 31 anni, già noto alle forze di polizia, per avere detenuto materiale esplosivo di natura illegale, per omessa denuncia di materiale esplodente e per ricettazione del materiale esplosivo illegale.

Il giovane, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 7 colli di materiale esplosivo ed artifizi pirotecnici, di varie categorie e classificazione, anche di genere commercialmente vietato, per complessivi 43 chili di massa totale lorda e oltre 9 chili di contenuto esplosivo netto. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.