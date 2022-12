Acate, al Castello dei Principi la terza edizione della Festa del donatore Avis

La “Festa del donatore” degli avisini di Acate, arrivata alla terza edizione, si è svolta al Castello dei Principi di Biscari alla presenza dei vertici provinciali dell’associazione, del sindaco Giovanni Di Natale e di quanti hanno fatto “la storia” della sezione. Ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza della donazione del sangue, tra revival, testimonianze dei soci e cultura.

Ad aprire la manifestazione è stata la presidente Pina Angirillo, che ha dato il benvenuto ai tanti ospiti, tra cui il presidente provinciale Paolo Roccuzzo, il responsabile del Centro Trasfusionale di Ragusa, Franco Bennardello e Salvatore Tarascio, neo direttore sanitario.

Nel suo intervento la signora Angirillo ha sottolineato la crescita in qualità e qualità dell’associazione : “Una crescita – ha detto – dovuta non solo al cambio della sede, all’utilizzo dei social, alle tante iniziative, ma soprattutto alla creazione di un grande famiglia, gestita come una famiglia, sempre a disposizione del donatore. A causa del Covid temevamo un calo delle donazioni, ma così non è stato, anzi abbiamo verificato una maggiore sensibilizzazione. Abbiamo chiuso il 2022 con più di mille sacche di sangue e plasma raccolti, il mio auspicio è di mantenere tali numeri anche nel 2023”.

Nel corso della serata il vice presidente Salvatore Cutraro ha introdotto una toccante testimonianza del professore Antonio Cammarana sulla sua esperienza di vita, vissuta per alcuni mesi in un nosocomio : “Ho ricevuto il dono del sangue da uno sconosciuto – ha spiegato - e voglio fare anch’io dono del frutto del mio lavoro a sostegno dell’associazione, contribuendo a promuoverne l’immagine”.

Cammarana ha quindi presentato “Mnemosine”, il suo terzo quaderno di versi e di prose, che ha come protagonista, come il primo e il secondo “Il viandante”, e letto il racconto intitolato “Odradek”.

“Una rievocazione sul filo della memoria – ha concluso Salvtore Cutraro di immagini, suoni, parole, sentimenti dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza, che ci hanno visti anche protagonisti”.