Trovato con 34 candelotti di esplosivo, 36enne arrestato a Siracusa

Nella giornata di ieri, nell’ambito di appositi servizi di contrasto alla vendita illegale di materiali esplosivi ed artifizi pirotecnici illegalmente detenuti in ragione dell’approssimarsi delle prossime festività natalizie e di fine anno, agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 36 anni per avere detenuto materiale esplosivo di natura illegale e per ricettazione dello stesso.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 34 candelotti esplosivi (del peso netto di 2100 grammi) nascosti all’interno di un deposito.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.