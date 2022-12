Tragedia a Rosolini, colto da malore mentre gioca a padel: morto un operaio

Una tragedia si è consumata questo pomeriggio verso le 15,45 a Rosolini. Giuseppe Immermina, 43 anni, elettricista ed idraulico, assai conosciuto in città, è stato colpito da un infarto mentre giocava a padel. Il fatto è accaduto ai campetti di fronte la chiesa di Santa Caterina. L'uomo avrebbe deciso di trascorrere il pomeriggio della vigilia di Capodanno in compagnia del figlio, divertendosi con una partita di padel. Ad un trattp Immermina ha cominciato a sentirsi male ed è caduto a terrà. E' stata subito allertata un'ambulanza del 118, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il cuore dell'operaio si era già fermato. Sono state scene di sconforto e di disperazione. La notizia della morte di Immermina si è sparsa in pochi minuti in tutta la città. Nella zona della tragedia anche i carabinieri che hanno avviato indagini in attesa dell'arrivo del medico legale che dovrà stabilire le cause della morte.

Secondo quanto si apprende, Giuseppe Immermina era sposato e padre di due figli.

La tragedia ha fatto prendere una decisione unanime all’amministrazione comunale: annullare la festa di Capodanno in piazza Garibaldi in programma per stasera. A pronunciarsi sono stati i Movimenti ‘Giovani Rosolinesi’, ‘Insieme per Rosolini’ che sostengono l’amministrazione ed il parlamentare locale all’Ars, Riccardo Gennuso. “Nella notte del dolore - ha detto il sindaco Giovanni Spadola - divertirsi e fare schiamazzi è inopportuno. Noi siamo giovani come Movimenti e la nostra è una piccola comunità colpita dal dolore, dove ci conosciamo tutti e che merita rispetto. Il nostro dolore è una forma di rispetto nei confronti della famiglia della vittima e la decisione di annullare il Capodanno in piazza ci fa sentire una Comunità ancora più forte e unita. Rispetteremo tuttavia gli impegni presi con gli artisti. D’accordo gli organizzatori, Salvo Branca di Eventi Sicilia e gli sponsor che avevano partecipato all’allestimento della festa. Di fronte a questo lutto, lo spettacolo si ferma”.