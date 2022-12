Incidente mortale nel Messinese, perde la vita un 38enne di Forza d'Agrò

Incidente mortale nel messinese, sulla strada provinciale 12. A trovare la morte è, secondo quanto riporta Messina Today, Francesco Savoca, 38 anni. Il giovane è è finito fuori strada schiantandosi prima contro un muro per poi finire con il mezzo in un burrone a bordo della sua Jeep mentre percorreva la strada tra Sant’Alessio e Limina. Avrebbe così fatto un volo di una decina di metri risultato fatale. I soccorritori hanno tentato di rianimare la vittima fino all’ultimo ma non c’è stato nulla fare. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

i.