Era in possesso di 7 colli di materiale esplosivo: ai domiciliari a Siracusa

Agenti della Mobile n di Siracusa hanno arrestato un giovane di 31 anni, già noto alle forze di polizia, per avere detenuto materiale esplosivo di natura illegale, per omessa denuncia di materiale esplodente e per ricettazione del materiale esplosivo illegale.

Il giovane, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 7 colli di materiale esplosivo ed artifizi pirotecnici, di varie categorie e classificazione, anche di genere commercialmente vietato, per complessivi 43154 grammi di massa totale lorda e 9244 grammi di NEC (contenuto esplosivo netto).

Al termine delle incombenze di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.