Lo sbarco di 161 migranti al porto di Augusta: arrestati due egiziani

Il 29 dicembre, un gruppo di 161 migranti sono stati intercettati nelle nostre acque territoriali e condotti, nelle prime ore del mattino successivo, presso il Porto Commerciale di Augusta

A seguito degli accertamenti esperiti, nella mattinata di ieri, agenti della Squadra Mobile, hanno arrestato un egiziano di 25 anni per essere rientrato illegalmente nel territorio nazionale. L’uomo, infatti, era destinatario di un provvedimento di respingimento dal territorio nazionale, emanato del 2 luglio del 2021 dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto che l’arrestato fosse posto in libertà e messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per le successive incombenze.

Un altro egiziano, facente parte dello stesso gruppo di migranti, è stato arrestato perché, dagli accertamenti esperiti, è emerso che era destinatario di un provvedimento di Carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Locri, in quanto era stato condannato per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata (fatti commessi a Roccella Ionica il 09.04.2014).

Dopo le incombenze di rito, l’egiziano, di 36 anni, è stato portato a Cavadonna per espiare la pena definitiva di 7anni, 11 mesi e 27giorni.