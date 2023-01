Troppi episodi criminali a Lentini e Carlentini, la Cna scrive al Prefetto

Allarme della Cna a Lentini e Carlentini per i recenti episodi di cronaca nei territori di Lentini e Carlentini che hanno interessato numerosi esercizi di piccoli imprenditori titolari di bar, ristoranti, pizzerie e negozi al dettaglio.

"L’escalation rilevata negli ultimi giorni dell’anno - scrive la Cna in una nota inviata al prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto (nella foto) - ci mette in una condizione di agitazione rispetto alla quale sentiamo la necessità di condividere un percorso di attenzione specifica a questa area territoriale. In queste ore numerosi nostri associati stanno cercando di tutelare le proprie attività anche permanendo, nel corso della notte, presso gli stessi esercizi con la speranza di creare un deterrente all’azione criminale attraverso la mera presenza in loco. Un atteggiamento che dimostra la fortissima inquietudine vissuta dai tanti esercenti già provati dalla recessione economica e dal caro energia".

La Cna chiede, pertanto, al prefetto un incontro per affrontare il problema nell'interesse del territorio e delle imprese che vi operano.