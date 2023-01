Catania, al Castello Ursino la mostra di Piero Zuccaro: inaugurazione il 15

S’intitola “Meditazione visiva” ed è la mostra di Piero Zuccaro che, tra pittura, musica e poesia, incrocia il profondo senso per la spiritualità di Franco Battiato, protagonista con l’autore di un’installazione video inedita, genesi e cardine del progetto espositivo in programma a Catania, nelle sale del Castello Ursino, dal 15 gennaio e fino al 30 aprile 2023. La mostra è prodotta dalla Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese con il patrocinio del Comune di Catania e la partnership del Teatro Stabile di Catania per gli allestimenti e le luci.