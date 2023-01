Catania, si inaugura la piazzetta di Ognina dedicata a Giambattista Scidà

Catania ricorda una persona che ha dato vero lustro alla città: il 4 gennaio alle ore 10 sarà inaugurata la piazzetta di Ognina intitolata a Giambattista Scidà, già Presidente del Tribunale per i minorenni. Un magistrato che realmente ha speso una intera vita per la causa della giustizia e della legalità. Pagandone di persona costi non indifferenti.

Quasi due anni fa la commissione toponomastica aveva stabilito l’intitolazione della piazza, su proposta del consigliere M5s Graziano Bonaccorsi, che aveva fatto sue le richieste di cittadini e associazioni. Intoppi burocratici e il commissariamento del Comune hanno fatto slittare i tempi.