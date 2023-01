L'elettricista di Rosolini morto mentre giocava a padel: domani i funerali

Verrano celebrati domani mattina alle 10 a Rosolini i funerali di Giusppe Immermina, l'elettricista - idraulico di 43 anni morto nel giorno di San Silvestro, mentre giocava a padel nei campetti di via Bellini. La sua morte per cause naturali, si parla di un infarto, ha fatto saltare la festa di Capodanno in piazza Garibaldi, decisione presa dall'amministrazione comunale quattro ore prima della tanto attesa kermesse musicale, in segno di lutto e di solidarietà nei confronti della famiglia di Immermina. L'elettricista lascia la moglie ed i figli Giovanni e Ania. Il rito funebre verrà celebrato in chiesa Madre a Rosolini.