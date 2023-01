Vittoria, immigrato trovato cadavere in contrada Maccione: indagini in corso

Un cittadino straniero è stato trovato cadavere in un fondo agricolo in contrada Maccione, a Vittoria. Il corpo senza vita è stato rinvenuto stamattina intorno alle 5. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vittoria che stanno cercando di identificare l’uomo. Ancora non si conoscono dettagli sulle cause della morte dell’uomo. Secondo alcune indiscrezioni, l'immigrato presenterebbe una ferita alla testa che ne avrebbe provocato il decesso. Indagini dei carabinieri.

FOTO Franco Assenza