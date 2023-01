Asta di solidarietà domattina dell'Aism a Siracusa

Avrà luogo domattina, lunedì 2 gennaio, alle 10.15 al laboratorio pasticceria "Alfio Neri" la consegna dei quattro panettoni artigianali messi in palio nell'Asta della solidarietà lanciata dal maestro pasticcere Franco Neri per la sezione di Siracusa dell'AISM.

Per il terzo anno sono stati messi in palio dei panettoni artigianali per raccogliere fondi per le attività quotidiane della sezione. Quattro siracusani hanno scelto di aiutare la sezione nella lotta quotidiana alla sclerosi multipla, grave malattia del sistema nervoso centrale, e hanno fatto la loro offerta per aggiudicarsi i prodotti artigianali confezionati dalle mani del pasticcere Massimo Neri: Tradizionale, Cioccolato, Pistacchio e il NerodiNeri.

Sono circa 700 le persone che nella provincia di Siracusa combattono tutti i giorni con la sclerosi multipla, malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante. L’Aism è l’unica organizzazione in Italia che si occupa di tutti gli aspetti legati alla sm: la sezione di Siracusa garantisce servizi di informazione e orientamento, supporto psicologico, consulenza legale, trasporto assistito.