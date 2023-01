Partito comunista: da 5 giorni acqua di fogna nel mare di Siracusa

Il Partito Comunista Italiano non ci sta, cosa è successo? Cosa sta succedendo? Quante volte è già successo? Cosa succede anche in caso di piogge abbondanti? Siracusa Inaccettabile sversamento di Fogna a Mare da 5 Giorni, un grave danno al fantastico specchio di mare della fantastica e vicina Rutta e Ciauli...Fogna gestita dalla Siam, che succede? Non sono un po troppi 4/5 giorni di scarico a mare? Chi pagherà il danno ambientale e d'immagine per la Città? Il Canale della vecchia Fogna che scaricava a mare ed a cui sembrerebbero essere sono collegati i troppo pieni della fognatura, quando è stato ispezionato e manutenzionato l'ultima volta? Fuori il Profitto dalla Gestione dell'acqua e quindi della fogna Un altro disservizio che ci porta a ribadire l'urgenza di riportare alla gestione Pubblica l'acqua e la fogna. Un danno che segue a rincari retroattivi di tre Anni del costo dell'acqua, persistere di oltre il 65% di perdite dalla rete idrica, presenza di chilometri di tubazioni vetuste in amianto, fontanelle che sprecano 24 ore su 24 acqua ( che finisce nella fogna, due sono presenti vicino al vecchio canale della fogna), fontanelle senza acqua, fontanelle non ripristinate, fontane non manutenzionate, 9000 kit di risparmio acqua non installati, investimenti non effettuati ed in questa situazione l'inutile e costoso nuovo campo pozzi da 20 milioni di Euro......