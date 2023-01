Regione, Daniela Faraoni Commissario dell'Asp di Palermo

Daniela Faraoni si è insediata questa mattina quale Commissario straordinario dell'Asp di Palermo, Azienda che ha guidato fino al 31 gennaio scorso da Direttore generale. Le prime delibere adottate hanno riguardato le nomine del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario. Sono stati, rispettivamente, confermati Nora Virga e Francesco Cerrito.

Intanto anche nel giorno di Capodanno hanno lavorato regolarmente le strutture dell'Asp dedicate alle vaccinazioni anticovid e agli screening di massa per il coronavirus (compresi Drive In e somministrazione vaccini della Fiera).

Nell'ultima settimana dell'anno (24-31 dicembre) l'Asp ha effettuato in città 3.441 tamponi, di cui 481 ieri tra Casa del Sole (261), Guadagna (117) e Biondo (103).

Per facilitare e rendere più rapide le procedure propedeutiche alla somministrazione del tampone o della vaccinazione, l'Asp di Palermo ha realizzato un portale dedicato raggiungibile, sia dalla homepage del sito aziendale (www.asppalermo.org), sia direttamente all'indirizzo: https://portale.asppalermo.org/