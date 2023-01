Modica, la minoranza in Consiglio salva in extremis importanti finanziamenti

Nota dei consiglieri comunali di minoranza Filippo Agosta, Mommo Carpentieri, Tato Cavallino e Giovanni Spadaro sul comportamento della maggioranza nella seduta del Consiglio comunale di Modica del 31 dicembre. "Un Consiglio straordinario - afferma il documento - per approvare un’importante variazione di bilancio per la realizzazione di sette progetti finanziati a Modica, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I fondi, pari a 6.400.800 euro consentiranno di realizzare la messa in sicurezza di un asilo nido (345.800 €), la costruzione di un nuovo asilo nido (1.080.000 €) ed alcuni importanti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (4.975.000 € complessivi, per sistemazione Torrente Passogatta e Torrente San Liberale e realizzazione di Condotte in Via Gianforma Margione, Via Vanella 179-Frigintini e Via Risorgimento-San Giuliano). Nonostante l’importanza del punto all’ordine del Giorno sono presenti solo pochi consiglieri della maggioranza e si rischia che la seduta non sia valida, con la conseguente perdita dei finanziamenti. I consiglieri Agosta, Carpentieri, Cavallino e Spadaro chiedono 15 minuti di sospensione, per valutare la situazione ed infine saranno loro a garantire l’approvazione del provvedimento. La maggioranza in consiglio - conclude la nota - dimostra di volere per sé tutti gli onori senza però essere capace di assumere su di sé gli oneri che le competono. Di fatto, senza i nostri voti, oggi la città avrebbe perso i finanziamenti!”