Università a Siracusa, 6 nuovi corsi: pure Giurisprudenza e Scienze infermieristiche

Accordo tra il Comune di Siracusa e l'Università di Messina per sei nuovi corsi di laurea. Tra gli indirizzi più importanti, Giurisprudenza e Scienze infermieristiche, Scienze motorie, Scienze politiche amministrative, Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici.

"L'accordo con l’Università di Messina - ha detto il sindaco Francesco Italia - è un’opportunità per i giovani e le famiglie del SudEst, e motivo di sviluppo socioeconomico per tutto il territorio".