Vittoria, in piazza per ricordare la strage di San Basilio: appello per Daouda

Sit in, questa sera, in Piazza del Popolo, a Vittoria, per ricordare la strage di San Basilio del 2 gennaio 1999, 24 anni fa. Una spedizione punitiva contro affiliati alla Stidda di Vittoria ordinata dai clan Piscopo ed Emanuello di Gela: cinque morti all'interno del Bar Esso all'ingresso di Vittoria. Vittime innocenti due giovani vittoriesi, Salvatore Ottone e Rosario Salerno. L’occasione del sit in intende anche fare luce sulla scomparsa misteriosa di sei mesi fa del giovane ivoriano Daouda Diane ad Acate. Si continuerà a chiedere verità a chiunque sappia qualcosa e non abbia ancora parlato. Saranno in particolare gli scout del gruppo AGESCI di Modica a dare voce a questo appello attraverso una loro lettera. "Qualsiasi parola sulla scomparsa di Daouda Diane - si dice, tra l'altro, nella lettera - risulta superflua e fuori luogo. Attraverso queste righe sentiamo solo di poter porgere le nostre più sentite scuse a nome di tutta l’umanità. Chiediamo scusa perché noi tutti siamo cittadini del mondo, perché la lotta di pochi è la speranza per il futuro di tutti. Caro Daouda, scusa per non aver sostenuto il tuo coraggio, per non averti aiutato a vivere una vita dignitosa, scusa per il poco valore che il nostro Paese dà alla tua cultura, scusa per gli atroci silenzi che non aiutano a dar luce alle verità celate, alla tua verità… Caro Daouda, scusaci per averti lasciato solo, per non averti sostenuto in tempo.