Acireale, sabato 7 santa messa in suffragio di Benedetto XVI

Sabato 7 gennaio, alle 10.30, in Cattedrale, il vescovo monsignor Antonino Raspanti, presiederà una Santa Messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI. Il giorno della morte, avvenuta sabato 31 dicembre, tutte le chiese della Diocesi alle ore 16 hanno suonato le campane a morto. La Diocesi di Acireale è particolarmente legata al papa emerito Benedetto XVI per l’elevazione, il 19 gennaio 2009, a Basilica Minore Pontificia della chiesa parrocchiale S. Filippo d’Agira di Aci San Filippo e per la nomina episcopale di monsignor Antonino Raspanti il 26 luglio 2011.