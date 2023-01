Avola, litiga col fratello e colpisce poliziotto intervenuto: arrestato

Nella serata del 31 dicembre, agenti del Commissariato di Polizia di Avola, insieme ai Carabinieri di Noto, sono intervenuti per una lite in strada tra due fratelli ed hanno arrestato un uomo, di 37 anni, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale poiché, mentre gli agenti cercavano di riportarlo alla calma, colpiva al volto uno di essi e per il reato di evasione, poiché lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari e si trovava fuori dalla propria abitazione.