Lacrime e rabbia a Rosolini per l'elettricista morto in un campo di padel

Lacrime , dolore e tanta rabbia. Sono i sentimenti che i rosolinesi hanno espresso questa mattina in Chiesa Madre al funerale di un loro figlio. La città si è fermata per dare l'ultimo saluto a Giuseppe Immermina, l'elettricista morto a 43 anni nel giorno di San Silvestro mentre giocava a padel. Fortissima la commozione in chiesa e fuori dall'edificio religioso. A guardare la bara con il volto solcato dalle lacrime, la moglie ed i due figli dell'operaio, vittima di un tragico destino. La commozione in chiesa Madre sale, quando il figlio più piccolo di Immermina, Giovanni, legge la letterina a suo padre, che non c'è più. La folla al funerale celebrato da don Bruno Carbone e Alessandro Spadola è tanta. Una testimonianza d'affetto per l'uomo che è tragicamente scomparso e per la sua famiglia, che perde il 'faro' della ragione di vivere.

Poi all'uscita della bara c'è un lungo applauso per Immermina, che per ironia della sorte non è arrivato a vedere neppure l'alba del 2023. Anche gli amministratori di Rosolini, con il sindaco in testa, hanno partecipato al rito funebre.