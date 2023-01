Rifiuti a Floridia, il Pci denuncia: 7 lavoratori diventati 'invisibili'

Il Pci invita la Cittadinanza di Floridia ad essere partecipe. Sembrerebbe che siano stati colpiti sia lavoratori che cittadini. Sette lavoratori Prosat sono diventati Invisibili. Dunque meno Servizi e più costi per la Cittadinanza. Sig. Sindaco, Vicesindaco e Sindacati tutti, vorremmo capire che tipo di accordo sia stato sottoscritto? Avete siglato un accordo che tutela il lavoro di TUTTI i Lavoratori Prosat? Tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato lavoreranno le stesse ore effettuate nel 2022? E i sette lavoratori a tempo determinato operanti stabilmente rimarranno in organico? Se così non fosse ci chiediamo da chi e come verranno espletati gli stessi servizi in quantità e qualità con sette lavoratori in meno, cioè con oltre il 20% della forza lavoro in meno. Lo spazzamento meccanico con l'aggiunta del lavoratore appiedato verrà eseguito sempre 2 volte la settimana? Lo svuotamento dei cestini stradali getta carta, verrà eseguita sempre giornalmente? La Raccolta dei pannoloni e pannolini, porta a porta verrà eseguita sempre giornalmente? Al Cimitero, verrà eseguito lo spazzamento, scerbamento, svuotamento dei cassonetti? Scusateci, ma la domanda è ovvia e nasce spontanea, saranno mantenuti in qualità e quantità TUTTI gli stessi servizi prestati finora? Confermiamo il nostro supporto a chi vuole tutelare TUTTI i lavoratori, garantire e migliorare in qualità e quantità i servizi alla cittadinanza e evitare e limitare ulteriori costi. Scusateci ma abbiamo letto tanti articoli con titoli e contenuti che avevano rassicurato TUTTI. Tutti, Tutti, ma stranamente nessuna menzione per il futuro occupazionale di questi sette lavoratori, come se fossero diventati Invisibili. Riteniamo doveroso e sollecitiamo da parte Vostra un urgente riscontro relativo al futuro occupazionale di questi lavoratori e un'informativa alla Cittadinanza e alle attività commerciali sul mantenimento o meno dei servizi prestati fino ad oggi. Al fine di informare la Cittadinanza e invitarla insieme ai Lavoratori ad unire le forze per tutelare i diritti e i servizi di tutti, lanceremo a breve una petizione online e una davanti al palazzo comunale di Floridia.