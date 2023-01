Tenta di rapinare un gruppo di ragazzini ma finisce in manette. E' successo nel pieno centro di Palermo, la notte di Santo Stefano, dove i carabinieri della compagnia Piazza Verdi di Palermo hanno arrestato un 30enne che ha cercato di rapinare dei giovanissimi in via Mariano Stabile, a pochi passi dal Teatro Massimo.