Acate, al Circolo di Conversazione si presenta raccolta di liriche di Domenico Pisana

Un altro appuntamento di grande spessore culturale al Circolo di Conversazione di Acate per aprire degnamente il nuovo anno all’insegna delle tradizioni del sodalizio. Sabato 7, alle 17, 30, Domenico Pisana presenta la raccolta di liriche nella “Trafitta delle antinomie”, poesia bilingue (italo-romeno). Dopo il saluto del presidente Salvatore Stornello relazionerà Amalia Iannicelli, mentre Salvatore Cultraro e Giovanni L Lantino interpreteranno alcune delle più significative. Gli intermezzi musicali saranno a cura della pianista Aurora Muriana, fungerà da moderatore il referente culturale Antonio Cammarana.

Domenico Pisana non ha bisogno di presentazioni. “Personaggio poliedrico: teologo formatosi, fra l’altro, presso la Pontificia Università Lateranense, docente di religione nelle scuole, poeta, scrittore, saggista e critico letterario, giornalista, presidente del Caffè Letterario “Salvatore Quasimodo” di Modica. Questa sua cultura “prismatica” - scrive Antonio Catalfamo - emerge in maniera dirompente dalla raccolta poetica, che presuppone, per l’appunto, profonde conoscenze storiche, politiche, letterarie, teologiche".