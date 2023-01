L’archeologo Giovanni Di Stefano socio Association Historique et Archeologique de Carthage

L'archeologo ragusano Giovanni Di Stefano, già Direttore del Parco e del Museo di Camarina, docente all'Università della Calabria e all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, è stato proclamato socio dell'Association Historique et Archeologique de Carthage. Di Stefano da tempo è stato associato anche al prestigioso Istituto Archeologico Germanico di Roma.

Frattanto, fervono i preparativi per l’imminente missione archeologica la cui direzione italiana è stata affidata a Giovanni Di Stefano e che continuerà a Cartagine con uno scavo dal 9 al 20 gennaio 2023, con Di Stefano coadiuvato dal suo gruppo: Stefania Fornaro, Lorenzo Zurla, Dominique Di Caro, Salvo Micciché, Elia Fiorenza, Maurizio Paoletti, grazie all’impegno di Ondaiblea, Ottica Spoto e Sento Apparecchi acustici. L'équipe italiana scaverà in collaborazione con l'équipe tunisina diretta dal professore Hamden ben Romdhane.