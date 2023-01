Modica, nella chiesa dei Cappuccini il concerto dell'Epifania del coro dell'Unitre

Il concerto di Epifania del coro dell’Unitre di Modica si svolgerà nella chiesa del Convento dei Frati Cappuccini, in Via Nuova Sant’Antonio, a Modica, alle 19 del 4 gennaio. Una iniziativa, prevista nel programma dell’associazione, che si inserisce ormai fra gli appuntamenti tradizionali e più significativi della città della Contea. Quella del “laboratorio” del coro dell’Unitre è una attività che riesce a qualificarsi sempre di più, non solo per la particolare bravura delle coriste ma anche per la riconosciuta preparazione e professionalità del suo Direttore, maestro Orazio Baglieri, e dell’organista, maestro Giorgio Cannizzaro. Da considerare che il coro oltre che per il concerto di Epifania, è impegnato per la partecipazione al “festival regionale dei Cori Unitre della Sicilia” che, quest’anno, dovrebbe tenersi a Modica. Il concerto ed i singoli brani per i quali è prevista la esecuzione saranno presentati da Giovanni Rosa mentre il saluto del Consiglio Direttivo e della sede Unitre di Modica sarà portato dal presidente Rinaldo Stracquadanio.