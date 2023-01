Siracusa, approvata dalla Giunta comunale la proposta di bilancio 2023

La legge di previsione di bilancio dello Stato per l’anno 2023 prevede che gli Enti locali debbono approvare il bilancio 2023 entro il 30 aprile 2023. Il 31 dicembre 2022 la Giunta comunale di Siracusa ha approvato la proposta di bilancio di previsione del triennio 2023/2025 che verrà trasmessa al Commissario Straordinario per l’approvazione.

Dichiara il sindaco Francesco Italia: “Contiamo che il Bilancio venga approvato dal Commissario Straordinario alla fine del mese di gennaio 2023 o nei primi giorni del mese di febbraio 2023. L’approvazione del Bilancio consentirà all’Amministrazione, già dal mese di febbraio 2023, di realizzare quanto programmato senza ostacoli normativi, finanziari e contabili. L’approvazione del Bilancio in linea con le previsioni di legge era uno dei punti fondamenti del programma di mandato di questa Amministrazione che è stato realizzato e ciò nonostante la pandemia, l’emergenza economica ed energetica derivante dal conflitto in Ucraina ed il contesto territoriale, ovvero quello della Sicilia, in cui oltre il 70 % dei Comuni sono in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario ed una percentuale ancora più alta non riesce ad approvare il bilancio nei termini di legge. Una sana programmazione finanziaria realizzata in questo mandato ha consentito di superare i rilievi della Corte dei Conti che nel passato aveva rilevato criticamente e come elemento di squilibrio finanziario il ricorso costante all’anticipazione di tesoreria. L’Amministrazione comunale non ricorre più da anni all’anticipazione di tesoreria avendo un cassa positiva di decine di milioni di euro. Altro elemento positivo della previsione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è l’importo di oltre 25 milioni di euro destinato agli investimenti per lo più derivanti dai finanziamenti del PNRR. Infatti, nella proposta di bilancio sono previsti per il 2023 investimenti per oltre 25.000.000,00 di euro. Di essi circa 8.000.000 sono destinati alla difesa del suolo, alla rigenerazione urbana ed alla edilizia residenziale pubblica; 5.000.000 sono destinati ad infrastrutture afferenti alla viabilità; circa 12.000.000 sono destinati ad infrastrutture per l’infanzia, per l’istruzione e per lo sport ed il tempo libero. Ringrazio il dorigente del Settore Finanziario Giorgio Giannì ed il personale del Settore per l’impegno profuso in questi anni per raggiungere questi risultati.“

Per l’assessore al Bilancio Pietro Coppa “Sul piano del risanamento finanziario dell’Ente rimangono ancora le note dolenti: l’accantonamento per il FCDE ( Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) di circa 19.000.000 di euro derivante da mancate entrate delle imposte e tributi; l’accantonamento di importi rilevanti per i contenziosi derivanti da cause pregresse. Questi accantonamenti comportano la sterilizzazione della spesa di pari importo agli accantonamenti sottraendo così risorse finanziarie alla collettività”.