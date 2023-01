Palermo Classica Winter ospita il duo Lisa Jacobs e Antoine De Grolée

La Winter Season di Palermo Classica saluta il Nuovo Anno con due artisti che hanno sbarcato il lunario in tutto il mondo: Lisa Jacobs al violino e Antoine De Grolée al pianoforte. Il sipario l’Auditorium San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza n.28 si aprirà con il duo recital, mercoledì 4 gennaio alle ore 21.00. Il Festival Palermo Classica si afferma sempre più internazionale con grandi nomi del mondo della musica classica, giunta al suo settimo anno grazie alla presenza nel cartellone di artisti di spessore e vincitori di Premi in tutto il mondo. Quello di mercoledì 4 gennaio è il secondo duo recital per violino e pianoforte e la violinista Lisa Jacobs e il pianista Antoine De Grolée, insieme ci propongono un programma dedicato a L. van Beethoven, S. Prokofiev, J. Brahms, H. Wienawski e P.A. Locatelli.