Il primo giorno dell'anno a Tropea: invasione pacifica di visitatori

Un’invasione pacifica, ordinata ed innamorata senza precedenti per periodo, numeri e continuità. È stata esattamente quella che nella giornata di Capodanno, ieri domenica 1 gennaio, ha fatto registrare, spontaneamente e senza alcun costosissimo evento straordinario di qualche ora, tutto il perimetro dei circa 800metri quadrati del Centro Storico di Tropea. Un successo di presenze e di incassi mai visto prima in questa stagione, nonostante i numeri pur importantissimi che tutto il mese di dicembre ha già corrisposto rispetto alla programmazione turistica destagionalizzata messa in campo dall’Amministrazione Comunale.