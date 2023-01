Catania, incidente stradale in via Etna Bassa: muore il chirurgo Alfio Garrotto

E’ il noto chirurgo Alfio Garrotto la vittima dell’Incidente mortale verificatosi questa mattina a Catania, in via Etnea bassa, a poche centinaia di metri dallo svincolo della Tangenziale. Garrotto aveva 66 anni e, secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, con la sua moto, si era immesso in carreggiata dopo aver lasciato il distributore di carburante. Per ragioni che dovranno essere accertate, il mezzo si è scontrato con un camion e per il motociclista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto vigili urbani, carabinieri e vigili del fuoco, per estrarre il corpo della vittima, finito sotto il camion.