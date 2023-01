Il Nas sequestra a Reggio Calabria una Casa di cura per disabili mentali abusiva

I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno accertato la presenza nel centro cittadino di una casa di cura per disabili mentali completamente abusiva e priva dei requisiti strutturali ed organizzativi necessari per l‘assistenza alle “persone deboli”.All’interno di una civile abitazione, i militari hanno riscontrato la presenza di nove persone affette da gravi patologie psichiatriche e bisognosi di continua assistenza e cure farmacologiche. I medesimi inoltre risultavano ricoverati in ambienti privi dei requisiti strutturali e senza la presenza delle previste figure sanitarie professionali.Nel corso delle verifiche, è stato accertato che gli unici alimenti destinati alla successiva somministrazione ai pazienti risultavano in cattivo stato di conservazione e scaduti di validità.L’intera struttura e gli alimenti sono stati sequestrati. I pazienti, con l’aiuto del personale del welfare della Città di Reggio Calabria sono stati affidati ai rispettivi parenti.