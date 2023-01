Ragusa, Buscemi (lista De Luca): allerta ordine pubblico

“Abbiamo appurato, con grande attenzione, leggendo le dichiarazioni dalla viva voce dei residenti, la consistenza delle problematiche del centro storico superiore di Ragusa. Anno nuovo ma questioni ancora vecchie. Occorre uno sforzo straordinario. Il sindaco ha, secondo noi, il dovere di dare il via a una fase di ascolto il più possibile costruttiva così da trasformare le sollecitazioni provenienti dal basso in proposte. Non si può continuare a fare finta di niente. La questione c’è, esiste. Ed è indispensabile fornire delle soluzioni”. Lo afferma Saverio Buscemi della lista De Luca che esprime il proprio personale rammarico per quanto sta accadendo in questa zona di Ragusa “che dovrebbe essere – afferma – uno dei motori di rilancio della città e che, invece, continua a tramutarsi in ricettacolo di mille problematiche di vario tipo sul fronte ordine pubblico. Tutto questo non è concepibile, secondo noi. Anche perché parliamo di un’area che non è vastissima e che, quindi, dovrebbe potere essere monitorata con la massima attenzione".