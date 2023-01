La maestra uccisa a Bagheria, il preside: era una donna legata alla figlia

"E' una notizia che ci ha colti di sorpresa e lasciato sconvolti. Una tragedia che nessuno poteva immaginare". A dirlo all'Adnkronos è Giuseppe Carlino, dirigente reggente della Direzione didattica di Casteldaccia, nel Palermitano, dove insegnava la maestra di 55 anni, uccisa ieri dalla figlia 17enne nella loro abitazione di corso Butera a Bagheria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata strangolata. "Teresa era una collaboratrice della presidenza, lavorava qui da almeno 20 anni, era un punto di riferimento per la scuola", aggiunge il preside, arrivato nel plesso di via Lungarini a settembre. La comunità scolastica è ancora sotto choc. "Dobbiamo metabolizzare quanto accaduto - dice il dirigente -. Nei prossimi giorni valuteremo come ricordarla". Dei contrasti con la figlia che sarebbero stati alla base dell'omicidio confessato dalla minorenne, il preside non era a conoscenza. "Era riservata e molto legata alla figlia, disponibile con chiunque avesse un problema. Teresa era una persona molto dolce, sempre con il sorriso sulle labbra e positiva. Con lei perdiamo un punto di riferimento nella scuola". Per la 17enne la procuratrice per i minori Claudia Caramanna ha disposto ieri al termine di un lungo interrogatorio, a tratti drammatico, il fermo: l'accusa è di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare. E' stata trasferita in una struttura terapeutica educativa di Caltanissetta. A lanciare l'allarme ieri era stata lei stessa. Ha chiamato il 112, parlando inizialmente di un suicidio. Una ricostruzione che non ha convinto gli investigatori della Polizia, immediatamente accorsi in quell'appartamento in pieno centro, e che con il passare delle ore ha lasciato spazio alla confessione. L'autopsia, disposta sul corpo della donna, chiarirà le cause della morte e se la maestra abbia o meno ingerito i farmaci trovati sul comodino.