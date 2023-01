Efficientamento energetico, ad Avola gare in appalto per manutenzione straordinaria

Si terranno il 12 e il 16 gennaio le gare d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici A e B di via Fontana, III traversa. Il 16 febbraio invece quella per la ristrutturazione degli alloggi popolari di via Boccaccio ex via Santa Lucia. Apertura delle buste, 10 giorni dopo. Sono opere finanziare con il fondo complementare al Pnrr sul programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica del bando “Sicuro, verde e sociale”, fondi (2,7 milioni di euro) che per tramite dell’assessorato regionale alle Infrastrutture verranno gestiti dall’Iacp di Siracusa. “Ho seguito l’iter in prima persona nel mio precedente ruolo di deputato regionale in sinergia con l’assessorato alle Infrastrutture e con l'istituto autonomo case popolari – dice orgogliosa il sindaco Rossana Cannata (nella foto) – ottenendo un ottimo risultato per il territorio che adesso vedo concretizzarsi da primo cittadino". Gli interventi previsti negli edifici di via Fontana riguardano il risanamento di tutti gli elementi in cemento armato, la demolizione e sostituzione del pavimento del terrazzo, la sostituzione degli infissi esterni con serramenti in alluminio e vetro camera, la realizzazione di isolamento delle facciate con sistema a cappotto, il miglioramento sismico e il risanamento strutturale. Per quanto riguarda la via Boccaccio, si interverrà con la chiusura dei portici, tramezzature interne, isolamento termico con intonaco a cappotto, infissi in alluminio a taglio termico, servizi igienico sanitari, impianto di climatizzazione, elettrico, di illuminazione d’emergenza e impianto dati, telefonico e Tv.