Ragusa, Il festival "La porta dei sogni" ospita lo scrittore Paolo Borzacchiello

Cerchiamo per tutta la nostra vita la felicità. Una ricerca spasmodica che a volte passa anche dal lavoro, dagli impegni quotidiani, dai sacrifici infiniti che alla fine ci rendono probabilmente infelici piuttosto che felici. Ma se ci fermassimo un attimo ad analizzare meglio, forse la felicità alberga già in noi. Se ne parlerà questo mercoledì 4 gennaio alle 19,30 all’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla per il nuovo appuntamento del festival “La porta dei sogni”, promosso da Malia con il patrocinio del Comune di Ragusa. Ospite d’eccezione sarà Paolo Borzacchiello che presenterà il suo ultimo libro, edito da Mondadori, dal significativo titolo “Forse sei già felice e non lo sai”.