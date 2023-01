"Parola ai giovani": Giovanni Caccamo e Cristina Dell'Acqua al Teatro Garibaldi di Modica

Giovanni Caccamo e Cristina dell'Acqua approdano a Modica, al Teatro Garibaldi, questo mercoledì 4 gennaio, proseguendo in giro per l'Italia il tour "Parola ai giovani. Generazioni a confronto", un'iniziativa che mira a creare una cultura del cambiamento attraverso un dibattito intergenerazionale incentrato sulle "parole". L'idea nasce dall'album di Caccamo, "Parola", in cui il cantautore modicano ha coinvolto personalità come Willem Dafoe, Patti Smith, Liliana Segre e altri in un dialogo tra diverse generazioni. Da questo progetto è poi nato un concorso di idee per la realizzazione di un manifesto sul "cambiamento", socioculturale, ambientale e spirituale, al quale hanno partecipato oltre 900 giovani. Il manifesto verrà pubblicato dalla Treccani in primavera, e i proventi della vendita saranno utilizzati per sostenere borse di studio per giovani indigenti.