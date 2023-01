Modica, è morto Rosario Aurnia papà del presidente Antonio: fu a fianco del figlio nella gestione della società di calcio

Lutto nel mondo dell'imprenditoria e del calcio. E' morto, all'età di 87 anni, Rosario Aurnia, papà di Antonio, indimenticato presidente del Modica Calcio delle promozioni in serie D e in C2. Il signor Aurnia fu il vicepresidente di quella gestione societaria che tanto entusiasmo seppe infondere tra i tifosi rossoblù e in tutto l'ambiente sportivo modicano. Rosario Aurnia collaborava con la moglie, Enza, alla gestione di "Idea Moda", uno dei negozi più conosciuti e apprezzati di Modica, e non solo. Rosario Aurnia era malato da tempo e la tragica scomparsa del figlio, tre anni fa, lo aveva segnato in maniera drammatica. I tifosi del Modica non possono dimenticare la passione per i colori rossoblù condivisa con il figlio Antonio ma in maniera silenziosa, sempre un passo indietro rispetto al presidente. Ma sempre pronto a sostenerlo nei momenti più difficili. Con il grande rammarico di non aver potuto aiutare il figlio in quei momenti che ebbero il sopravvento sulla ragione e portarono Antonio al gesto estremo del suicidio. Con Rosario Aurnia se ne va un altro esempio di signorilità nel mondo imprenditoriale e sportivo.

I funerali saranno celebrati giovedì, alle 10, nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie a Modica.

Alla moglie, signora Enza, le condoglianze di Nuovo Sud.