Mafia, domani corteo cittadino a Catania per ricordare il delitto Fava

In occasione del trentanovesimo anniversario dell'uccisione di Giuseppe Fava, avvenuta a Catania, domani alle 10 presso il Giardino di Scidà, bene confiscato alla mafia, in via Randazzo 27. si terrà l'assemblea annuale dei Siciliani giovani e verrà consegnato a Salvatore Resca il premio Siciliani giovani. Alle ore 16,00 si terrà il corteo cittadino con partenza da Piazza Roma e arrivo presso via Fava, nel luogo dove fu ucciso il fondatore dei Siciliani.

Alle ore 18,30 presso il centro ZO, in piazzale Rocco Chinnici 6, si terrà il Premio Fava organizzato dalla Fondazione Giuseppe Fava.