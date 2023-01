Comiso, molesta i clienti di un ristorante e aggredisce i carabinieri: arrestato

Movimentato arresto, a Comiso, di un 50enne che, in un ristorante, molestava i clienti. Il proprietario del locale ha chiamato i carabinieri, ma l'uomo, alla richiesta di fornire le generalità, iniziava ad inveire contro i militari, minacciandoli ad alta voce, mentre faceva cadere a terra un coltello a serramanico in suo possesso, convinto di non essere visto dai carabinieri che decidevano di approfondire i controlli ma, nel tentare di recuperare il coltello da terra, venivano aggrediti dal 50enne con spintoni e strattonamenti e con uno schiaffo ad uno dei militari che, comunque, riuscivano a bloccare l'uomo e ad arrestarlo con l'accusa di

resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.