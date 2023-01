Catania, prosegue la stagione del Monk Jazz Club: il 6 e il 7 il "Mat Trio"

Dopo un inizio scoppiettante con nomi del calibro di Paolo Fresu, Daniela Spalletta con Giovanni Mazzarino, Paolo Sorge con Fabrizio Puglisi, Rita Marcotulli, Javier Girotto, la stagione 2022-2023 al chiuso del Monk Jazz Club di via Scuto 19 a Catania prosegue con un cartellone invernale e primaverile che si intitola “Accendersi” dedicato “a tutte le genti che spendono la loro vita per farsi strumento di questo fuoco che arde, che è la musica”, come sottolineano i soci del club. «Ad eccezione del sempreverde Gianni Cazzola, è una seconda parte di stagione fatta più di giovani rispetto alla prima – commenta Dino Rubino, direttore artistico del Monk -, musicisti comunque con una carriera già importante alle spalle che a Catania non è facile ascoltare».

Si riparte venerdì 6 gennaio e sabato 7 gennaio con il trio romano Mat formato da Marcello Allulli al sassofono, Francesco Diodati alla chitarra, e Ermanno Baron alla batteria.