Siracusa, controllo del territorio: la Polizia denuncia 3 persone

Nella giornata di ieri agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, impegnati in servizi di controllo del territorio ed a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno denunciato un uomo di 46 anni sorpreso all’esterno della propria abitazione in un orario non consentito dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora cui è sottoposto.

Inoltre, gli agenti delle Volanti hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un uomo di 42 anni trovato in possesso di una dose crack ed un altro di 46 anni trovato in possesso di una dose di hashish.

A quest’ultimo veniva ritirata la patente di guida.