Adrano, guida pericolosa col motociclo: multa di 3.100 euro

Agenti del Commissariato di Adrano hanno intensificato i controlli sul rispetto delle norme del Codice della strada. Una violazione amministrativa è stata contestata a un giovane che, a bordo di un motociclo, assumeva una condotta di guida pericolosa proprio nelle vicinanze di una scuola del centro pedemontano. Le sanzioni comminate, pari a 3.100 euro, hanno anche comportato il sequestro amministrativo del motociclo – peraltro, a seguito di una precedente violazione, un sequestro era già operante al momento del controllo,– che è stato affidato in custodia allo stesso conducente.

Successive verifiche effettuate dalla Polizia di Stato a distanza di pochi giorni, hanno fatto emergere che il motociclo sequestrato e affidato in custodia al giovane era stato completamente smantellato e dei componenti restavano solo pochi pezzi di carrozzeria. Per tale motivo, il responsabile del gesto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il delitto di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro disposto dall’Autorità amministrativa.