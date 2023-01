Quali sono i modelli di slot machine disponibili nei casinò online?

L’antenata delle slot machine attuali fu progettata alla fine dell’Ottocento. L’inventore Charles August Fey creò una slot machine con un meccanismo di pagamento automatico; fino ad allora esisteva solo un modello precursore e da quello prese l’ispirazione per far erogare monete vere come premio. Attualmente esistono differenti tipologie di slot machine online per soddisfare i gusti dei giocatori al casinò. Alcuni modelli sono più recenti e avanzati, altri ripropongono le slot classiche. Vediamo in dettaglio quali sono i vari e divertenti modelli di slot machine online.

Slot Machine Classica

È un modello ispirato alle slot machine degli anni ’30 che ha un’estetica semplice e una linea di pagamento unica. Ha meno opzioni rispetto ai modelli più avanzati e in generale ha tre rulli oppure cinque rulli. I simboli utilizzati nel gioco ricordano le slot storiche con le immagini della frutta, i simboli Bar e il Sette. È adatta ai principianti, difatti è disponibile nei casinò online in versione gratuita per provare e fare esperienza di gioco. Il fatto che sia presente una sola linea di pagamento consente di puntare la somma minima iniziale. È la slot machine ideale per il giocatore che vuole rivivere le atmosfere retro nelle sale da gioco.

Slot Machine Multilinea

È la generazione successiva di slot machine che offre molte opzioni di puntata. Di solito questo modello è costituito da cinque rulli e da molteplici linee di pagamento, arriva fino a cento linee. Prima di iniziare il gioco bisogna decidere quali linee di pagamento selezionare, in questo modo viene stabilita di conseguenza la puntata iniziale. Il numero di linee scelte fa incrementare la puntata iniziale. Ci deve essere un equilibrio tra la puntata iniziale, le linee selezionate e le probabilità di vincita. Ha una maggiore frequenza di vincite ed è per questo che i giocatori prediligono questa slot machine. La grafica è semplice oppure ispirata a un film, a un personaggio o a un videogioco.

Video Slot Machine

La video slot machine è un modello che ha molte opzioni e interattività ed è multilinea. Ci possono essere fino a 7 rulli e questa configurazione permette di avere un maggior numero di combinazioni, oltre a dare più possibilità di vincita. La slot online offre dei mini giochi nel gioco per spezzare la monotonia. Si tratta di bonus, simboli scatter e jolly espandibili che appaiono in modo casuale ed emozionante. La grafica è accattivante ed è a tema. I disegni sono curati e viene raccontata una storia a cui si riferiscono anche i mini giochi. Il tutto è arricchito da animazioni e da musica a seconda dell’argomento quale un film, uno sport, un personaggio inventato, ecc. Ad esempio tra le slot che pagano di più su pokerstars c’è Extra Chilli dove il giocatore si ritrova in un mercatino colorato e di fronte a un banco di peperoncini. Ci sono 6 rulli con la possibilità di veder comparire fino a 7 simboli e a ogni giro i simboli scendono a valanga, quindi viene fornita un’altra possibilità di vincita. Il simbolo Wild è rappresentato da fuochi d’artificio, mentre gli scatter possono regalare giri gratis e corrispondono a lettere dorate.

Slot Machine con Jackpot Progressivo

È una slot machine online molto popolare tra i giocatori che puntano a vincite elevate. È proposta dai casinò online anche in versione gratuita per capire meglio come funzionano i modelli con jackpot progressivo. Ogni slot machine viene collegata alle altre in rete, quindi a ogni scommessa si incrementa l’importo del jackpot. Se un giocatore vede comparire la combinazione giusta, vince l’importo totale e il jackpot torna a zero. Si possono vincere somme cospicue perché a ogni giocatore che fa una puntata, una parte della sua scommessa si somma al jackpot.

Quale slot machine scegliere in versione gratuita

I casinò online offrono un’ampia gamma di slot machine e per fare pratica occorre scegliere la più adatta. Sono consigliabili per i principianti le slot classiche che permettono di concentrarsi sul gioco. I rulli sono pochi ma si può giocare alle versioni moderne che hanno animazioni vivaci. I vantaggi offerti da una slot machine gratuita sono molti. Innanzitutto è un modo per conoscere il gioco e affinare tecniche e tattiche di gioco. Non ci sono perdite finanziarie all’inizio, proprio nel momento in cui per inesperienza si potrebbero fare scelte sbagliate. È facile giocare con le slot classiche, prima di addentrarsi in scommesse multilinea e capire come si svolgono i mini giochi delle video slot machine. È possibile rilassarsi, visto che non ci sono perdite di denaro reale e si può giocare ogni volta che si vuole. Il gioco è comunque emozionante ed è il preludio a slot machine più complesse ed entusiasmanti.

Tattiche di gioco online

È passato molto tempo dalla realizzazione della prima slot machine, la Liberty Bell, dai 3 rulli e dai simboli diamante, ferro di cavallo, cuore, picche e stella che è conservata a Reno in Nevada. Ai giorni nostri i giocatori hanno a disposizione modelli a tema, multilinea, classici e con un jackpot progressivo. C’è l’imbarazzo della scelta, tuttavia è necessario studiare una personale tattica di gioco per evitare perdite eccessive. La scelta della slot online su cui giocare è importante. Se il giocatore non è particolarmente attratto da un modello, il suo gioco non è guidato dalla concentrazione quindi gioca male. In una video slot machine il gioco è molto coinvolgente, tra i bonus e le animazioni che narrano la storia del tema a cui è dedicata la slot. In questo caso il giocatore è attento e valuta le sue puntate. Occorre in ogni caso fissare un limite di tempo di gioco, siccome le ore trascorrono in modo talmente eccitante da far dimenticare il budget previsto. In una slot machine con jackpot progressivo non serve fare puntate minime, in quel modo non si ha alcuna probabilità di vincere. Ogni puntata deve essere fatta allo scopo di poter avere la combinazione giusta e accedere al jackpot. Se non si ha il budget per questo modello di slot online, è meglio scegliere altre opzioni.